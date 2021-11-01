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Подражая Джокеру: подробности нападения в токийском метро

10:00
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Пострадали не менее 17 человек

Кёта Хаттори, в воскресенье напавший на людей в экспрессе железнодорожной компании Keio в Японии, признался, что подражает суперзлодею Джокеру, пишет агентство "Киодо".
В Тульской области на священника напали с ножом

Ранее полиция арестовала молодого человека. Он начал размахивать ножом в поезде, после этого разлил горючую жидкость и поджег ее. Пострадали не менее 17 человек.

Как сообщил нападавший, он постарался быть одетым, как Джокер - в фиолетовый костюм. Вдохновлялся злоумышленник сценой из фильма "Джокер", где главный герой совершает нападение в поезде.

По словам Хатори, он "сожалеет, что никого не убил". До этого нападавший сообщал, что мечтает быть приговоренным к смертной казни.

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