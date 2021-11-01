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В Думе предложили ввести скидку на общественный транспорт для вакцинированных

10:06
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Это стало бы хорошим материальным стимулом для десятков миллионов россиян

Россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции, следует предоставлять скидку на оплату проезда в общественном транспорте. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.
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В обращении к министру труда и социальной защиты Антону Котякову депутат напомнил, что из-за сложной ситуации с COVID-19 в России введен период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В регионах ограничена работа ряда коммерческих и государственных предприятий и учреждений, а в некоторых случаях приостановлена работа муниципальных предприятий общественного транспорта.

При этом для борьбы с пандемией федеральные и региональные власти продолжают выработку и реализацию мер поддержки граждан в целях стимулирования прохождения процедуры вакцинации, отметил Власов.

В связи с этим парламентарий предложил оценить возможность предоставления гражданам 50%-ной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации.

Такая мера, по мнению депутата, стала бы хорошим материальным стимулом для десятков миллионов россиян, которые непосредственно и регулярно пользуются услугами муниципальных перевозчиков. Это также способствовало бы снижению риска распространения заболевания в общественном транспорте, сообщает RT.

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия находится в пятой фазе пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума.

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