В Думе предложили ввести скидку на общественный транспорт для вакцинированных

Это стало бы хорошим материальным стимулом для десятков миллионов россиян

Россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции, следует предоставлять скидку на оплату проезда в общественном транспорте. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.

В обращении к министру труда и социальной защиты Антону Котякову депутат напомнил, что из-за сложной ситуации с COVID-19 в России введен период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В регионах ограничена работа ряда коммерческих и государственных предприятий и учреждений, а в некоторых случаях приостановлена работа муниципальных предприятий общественного транспорта.

При этом для борьбы с пандемией федеральные и региональные власти продолжают выработку и реализацию мер поддержки граждан в целях стимулирования прохождения процедуры вакцинации, отметил Власов.

В связи с этим парламентарий предложил оценить возможность предоставления гражданам 50%-ной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации.

Такая мера, по мнению депутата, стала бы хорошим материальным стимулом для десятков миллионов россиян, которые непосредственно и регулярно пользуются услугами муниципальных перевозчиков. Это также способствовало бы снижению риска распространения заболевания в общественном транспорте, сообщает RT.

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия находится в пятой фазе пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума.

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