Треть американцев верит, что у Трампа украли победу

Каждый пятый американец убежден в существовании заговора
Как показали результаты опроса общественного мнения в США, которые приводит газета The Hill, 31% американцев верят, что результаты президентских выборов 2020 года были фальсифицированы, в результате чего у Дональда Трампа была украдена победа.
Авторы исследования уточняют, что такого мнения придерживаются 82% зрителей правых СМИ - в частности, Fox News, Newsmax, One America Network.
Кроме того, стало известно, что каждый пятый американец верит в теорию заговора, каждый шестой - в тайно управляющую правительством США группу сатанистов.
Вместе с тем 30% сторонников Республиканской партии заявили, что насилие может быть оправдано.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram