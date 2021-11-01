Треть американцев верит, что у Трампа украли победу

Каждый пятый американец убежден в существовании заговора

Как показали результаты опроса общественного мнения в США, которые приводит газета The Hill, 31% американцев верят, что результаты президентских выборов 2020 года были фальсифицированы, в результате чего у Дональда Трампа была украдена победа.

Авторы исследования уточняют, что такого мнения придерживаются 82% зрителей правых СМИ - в частности, Fox News, Newsmax, One America Network.

Кроме того, стало известно, что каждый пятый американец верит в теорию заговора, каждый шестой - в тайно управляющую правительством США группу сатанистов.

Вместе с тем 30% сторонников Республиканской партии заявили, что насилие может быть оправдано.

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