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Медики назвали оптимальный срок вакцинации от COVID-19 для онкобольных

10:26
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Делать это лучше до курса химиотерапии или спустя месяц после ее окончания

Людям с онкологическими заболеваниями рекомендуется проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции до курса химиотерапии или спустя месяц после ее окончания, считают специалисты.
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Как отметил онколог Аркадий Аксененко, онкозаболевание не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19, в этой области ограничений для больных онкологией нет. Исключение составляют пациенты, которые находятся на химиотерапии — им рекомендуют на некоторое время воздержаться и максимально ограничить контакты, чтобы не заразиться коронавирусом.

Эксперт указал, что химиотерапия ослабляет организм и иммунитета из-за токсичного действия. Однако спустя некоторое время, например, месяц после химиотерапии, когда человек начинает себя нормально чувствовать и первые токсические реакции уходят, можно сделать прививку от коронавируса.

В идеале, по словам Аксененко, лучше пройти вакцинацию до курса химиотерапии.

С этим согласен президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России Александр Румянцев. Специалист подчеркнул, что онкологические больные, которые находятся в стадии ремиссии или не получают интенсивное лечение, должны быть привиты. Защита от коронавируса крайне важна для онкобольных с ослабленным организмом.

Кроме того, крайне важно использование средств индивидуальной защиты — носить маску и обрабатывать руки или носить перчатки, цитирует эксперта ТАСС.

Министерство здравоохранения России между тем дало указание использовать вакцину "Спутник Лайт" только при ревакцинации. Для первой прививки рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорону" и "КовиВак".

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