Медики назвали оптимальный срок вакцинации от COVID-19 для онкобольных

Делать это лучше до курса химиотерапии или спустя месяц после ее окончания

Людям с онкологическими заболеваниями рекомендуется проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции до курса химиотерапии или спустя месяц после ее окончания, считают специалисты.

Как отметил онколог Аркадий Аксененко, онкозаболевание не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19, в этой области ограничений для больных онкологией нет. Исключение составляют пациенты, которые находятся на химиотерапии — им рекомендуют на некоторое время воздержаться и максимально ограничить контакты, чтобы не заразиться коронавирусом.

Эксперт указал, что химиотерапия ослабляет организм и иммунитета из-за токсичного действия. Однако спустя некоторое время, например, месяц после химиотерапии, когда человек начинает себя нормально чувствовать и первые токсические реакции уходят, можно сделать прививку от коронавируса.

В идеале, по словам Аксененко, лучше пройти вакцинацию до курса химиотерапии.

С этим согласен президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России Александр Румянцев. Специалист подчеркнул, что онкологические больные, которые находятся в стадии ремиссии или не получают интенсивное лечение, должны быть привиты. Защита от коронавируса крайне важна для онкобольных с ослабленным организмом.

Кроме того, крайне важно использование средств индивидуальной защиты — носить маску и обрабатывать руки или носить перчатки, цитирует эксперта ТАСС.

Министерство здравоохранения России между тем дало указание использовать вакцину "Спутник Лайт" только при ревакцинации. Для первой прививки рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорону" и "КовиВак".

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