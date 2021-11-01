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Суд арестовал мужчину, застрелившего невиновного в Дубне

10:23
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Преступник отказался от дачи показаний на допросе

Суд в Подмосковье арестовал 25-летнего Леонида Василенко, обвиняемого в убийстве прохожего в Дубне.
На улице в Дубне застрелили мужчину

Молодой человек отказался от дачи показаний во время допроса, заявила официальный представитель СКР по региону Ольга Врадий. Следователи допросили свидетелей и очевидцев, назначили необходимые экспертизы, передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело об убийстве. 

29 октября вблизи улицы Жуковская в Дубне 25-летний житель Луганска Леонид Василенко застрелил человека. Как оказалось, убийство было заказным. Василенко рассказал он убил человека по заказу со стороны своего знакомого, который обещал ему один миллион рублей, пишет газета "Известия".

Ранее сообщалось, что Василенко хотел отомстить за смерть своего брата, но застрелил не того человека.

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