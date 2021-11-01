Поклонская поделилась планами на карьеру дипломата

В середине октября ее назначили послом в Кабо-Верде

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская объяснила, от чего будет зависеть ее дальнейшая дипломатическая карьера.

"Все будет зависеть от результатов моей работы. Могу только сказать, что очень постараюсь", - приводит слова Поклонской РИА "Новости".

Она добавила, что ей одинаково комфортно в красивом вечернем платье, костюме политика, мундире прокурора и дипломата.

Также посол отметила, что не жалеет о своем решении отказаться баллотироваться в Государственную думу нового созыва. "Сейчас готовлюсь к переезду в страну пребывания и решаю некоторые формальности", - уточнила она.

Как заметила Поклонская, она больше не связывает свое будущее с карьерой прокурора.

В середине октября президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Она должна прибыть в место назначения до середины ноября.

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