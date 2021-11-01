ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поклонская поделилась планами на карьеру дипломата

10:39
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

В середине октября ее назначили послом в Кабо-Верде

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская объяснила, от чего будет зависеть ее дальнейшая дипломатическая карьера.

Чрезвычайные и полномочные. Женское лицо российской дипломатии
Поклонская опубликовала первое фото в дипломатическом мундире

"Все будет зависеть от результатов моей работы. Могу только сказать, что очень постараюсь", - приводит слова Поклонской РИА "Новости".

Она добавила, что ей одинаково комфортно в красивом вечернем платье, костюме политика, мундире прокурора и дипломата.

Также посол отметила, что не жалеет о своем решении отказаться баллотироваться в Государственную думу нового созыва. "Сейчас готовлюсь к переезду в страну пребывания и решаю некоторые формальности", - уточнила она.

Как заметила Поклонская, она больше не связывает свое будущее с карьерой прокурора.

В середине октября президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Она должна прибыть в место назначения до середины ноября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.