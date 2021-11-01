К борьбе с коронавирусом в регионах привлекли военных

Однако помочь врачам способен почти каждый, сделав прививку

Семь миллиардов прививок от коронавируса уже сделали по всему миру. Используют в том числе российский "Спутник V". Как показало новое исследование аргентинских ученых, у препарата высокая эффективность. Темп вакцинации растет и в нашей стране. В Москве сегодня расширили сеть пунктов иммунизации и экспресс-тестирования, а в Санкт-Петербург доставили сто тысяч доз "Спутника Лайт".

Это значит, что пациент находится в сознании. Но самостоятельно дышать не может – легким помогает аппарат ИВЛ. За последние сутки в Кузбассе впервые с начала пандемии выявлено больше 300 заразившихся ковидом, четыре человека скончались. Мария Бабанакова – одна из тех, кому врачи помогли выкарабкаться. Но курс лечения – он тянется уже 43 дня – еще не завершен. Впереди долгая реабилитация.

"Насчет прививки сомневалась. Но сейчас это 100 процентов - никаких сомнений нет. Буду прививки делать. Потому что это очень тяжело - выбраться из такого ада. Это ад кромешный", - описала свою болезнь Мария Бабанакова.

На фоне растущего числа заболевших серьезную поддержку гражданским медикам оказывают военные пульмонологи, реаниматологи и терапевты. В Хакасии они включены в дежурные смены и круглосуточно лечат пациентов в ковидных госпиталях. А в Воронежской области военнослужащие авиационного полка передали для нужд больниц свыше 5 тонн сжиженного кислорода. Дефицитный газ добывают с помощью специальной станции.

"Для нас это первый опыт. И мы всеми силами и средствами будем помогать гражданским учреждениям в борьбе с инфекцией", - заявил Роман Филимонов, начальник группы газообеспечения авиационного полка ЗВО.

Помочь врачам способен едва ли не каждый, выполнив нехитрое предписание, сделав прививку от коронавируса. В Чите, чтобы разгрузить поликлиники, иммунизацию проводят в мобильном пункте возле торгового комплекса, где всегда много посетителей. Теперь очередь выстраивается и к медсестре.

"Нужно заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Так как мы работаем в сфере культуры, работаем с детьми, поэтому необходима вакцинация", - говорит Ирина.

В Приморье, начиная с прошедших выходных, вход в кафе, рестораны, культурные и спортивные учреждения осуществляется только по QR-кодам о прохождении вакцинации, либо о перенесенном заболевании.

Для большинства жителей и гостей Приморья эти ограничения не стали сюрпризом.

- Я спокойно отношусь. Я была привита. Поэтому у меня проблем не возникло. - Я так полагаю, что суть не в QR-коде, а в том, что вакцина поставлена, что я позаботилась о своем здоровье и здоровье окружающих. Паспорт вроде как действует.

По всей стране проходят проверки соблюдения масочного режима и санитарных норм. В Петербурге, несмотря на локдаун, действующий с 30 октября, несколько баров и кальянных принимали посетителей. Внутри – полная рассадка.

В Москве в одном из крупных сетевых супермаркетов инспекторы составили целый список нарушений. Продавцы обслуживали покупателей без масок. Вместо антисептика – вещество неизвестного происхождения.

"Всего один рециркулятор закрытого типа для обеззараживания воздуха. Этого недостаточно", - сказала Надежда Шестак, главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Западному административному округу Москвы.

Теперь администрации магазина грозит штраф до 500 тысяч, либо временное закрытие супермаркета на срок до 90 суток.

Егор Киселёв, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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