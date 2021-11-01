В Глазго открылась климатическая конференция ООН. Главное

Экоактивисты устроили многотысячную демонстрацию

Вслед за Римом, где завершился саммит стран "Группы двадцати", мировых лидеров принимает шотландский Глазго. Там сегодня начинаются встречи в рамках конференции ООН об изменении климата. Глобальное потепление, переход к зеленой энергетике, финансовая политика в этой сфере - только ряд вопросов, которые предстоит обсудить.

Климатическую конференцию ООН в Глазго называют последним шансом человечества преодолеть грядущий экологический кризис и предотвратить глобальное потепление. Такие громкие заявления больше не кажутся фантазиями пессимистов.

"Друзья, в каждой из наших стран мы наблюдаем разрушительные последствия изменения климата. И мы знаем, что наша общая планета меняется к худшему. Мы можем решить эту проблему только вместе с помощью международной системы", - говорит Алок Шарма, президент 26-й конференции сторон ООН по изменению климата.

В день открытия конференции экоактивисты устроили многотысячную демонстрацию, требуя от политиков подписаться под конкретными обязательствами ускорить "зеленый" переход, чтобы достичь цели, указанной шесть лет назад в Парижском соглашении - сдержать потепление в рамках 2 градусов к доиндустриальному уровню, а в идеале не допустить и 1,5. Для этого всем странам нужно достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Но нынешними темпами никак не успеть.

"И я не думаю, что мы гарантируем 1,5 градуса Цельсия в конце этой конференции. Не похоже, что мы собираемся выделить 100 миллиардов долларов в год на финансирование борьбы с изменением климата. Но я не считаю это неудачей. Я считаю это оценкой того, где мы находимся сегодня", - объявила Кристиана Фигерес, бывший исполнительный секретарь рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Деньги - один из решающих факторов. По сути богатые страны должны будут оплатить расходы бедных стран на переустройство. Не все на это готовы, учитывая глобальные потрясения последних лет.

"Пандемия поставила многие экономики на колени. Так что я могу понять, что страны немного опасаются брать на себя финансовые обязательства. Но сказав это, меня все еще очень обескураживает, что страны, которые производят 80% выбросов, не могут даже прийти к согласию по существу", - заявил Кевин Конрад, председатель коалиции за тропические леса.

Об этом говорят итоги саммита G20, где климатическая повестка была одной из основных. В итоговой резолюции сроки достижения углеродной нейтральности стали более размытыми: вместо конкретного 2050 года прозвучала абстрактная середина XXI века.

"Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я покидаю Рим с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, они не погибли окончательно", - прокомментировал генсек ООН Антониу Гутерриш.

Выступить единым фронтом против климатических изменений мешают и политические разногласия. О каких совместных усилиях говорить, когда США продолжают давить на Китай, спорить с Россией и европейскими странами по любому поводу. Тем не менее, Россия, как заявил Владимир Путин на саммите "Большой двадцатки", выполняет все взятые на себя обязательства по климатической конвенции ООН и Парижскому соглашению. И уже является лидером в процессе сокращения выбросов парниковых газов. Цель - добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Обозначения конкретных сроков и планов ждут от лидеров других стран в ближайшие 2 дня на конференции в Глазго.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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