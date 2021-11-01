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В Египте задержали шеф-повара отеля после массового отравления россиян

11:49
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Туристы жаловались на антисанитарию в гостинице

Полиция задержала шеф-повара египетского отеля, где произошло массовое отравление. Под стражу взяли и двух его помощников - они отвечали за покупку продуктов и их качество. Директор гостиницы отстранён от работы.

Почти у 50 постояльцев отеля диагностировали сильное пищевое расстройство. Среди них, по разным данным, от 30 до 40 россиян. Их состояние не вызывает опасений. Большинство уже выписаны из больниц. На лечении остаются четыре человека.

Туристы жаловались на антисанитарию в гостинице. По их словам, посуда часто была грязной. Специальная прокурорская комиссия проверяет рестораны и кухню. Пробы еды и воды отправлены на экспертизу. По решению министерства туризма Египта отель закрыт на неопределённый срок за нарушение санитарных норм и антиковидных мер.

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