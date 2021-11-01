ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России перестали выдавать бумажные ПТС

11:50
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Старые паспорта менять не надо

В ноябре ветераны, которые награждены медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат по 50 тысяч рублей. Единоразовую выплату приурочили к памятной дате - 80 лет назад открыли "Дорогу жизни".

Запланирована индексация пенсий у бывших летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности. А тем, кому за 80, теперь будет полагаться двойная страховая выплата по старости. Это около 12 тысяч рублей. Перерасчет возможен и для работающих пенсионеров, которые уволились в июле этого года.

Еще одно нововведение - для автомобилистов. Им больше не будут выдавать бумажные ПТС, для новых машин они будут доступны в электронном виде. Старые паспорта менять не надо.

Также ряд мер касается поддержки бизнеса и граждан в период пандемии. Центробанк рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита, если это связано с коронавирусом. А предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие из-за ситуации с ковидом, с сегодняшнего дня могут подать заявки на гранты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Выдача ПТС
Выдача ПТС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.