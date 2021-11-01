В России перестали выдавать бумажные ПТС

Старые паспорта менять не надо

В ноябре ветераны, которые награждены медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат по 50 тысяч рублей. Единоразовую выплату приурочили к памятной дате - 80 лет назад открыли "Дорогу жизни".

Запланирована индексация пенсий у бывших летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности. А тем, кому за 80, теперь будет полагаться двойная страховая выплата по старости. Это около 12 тысяч рублей. Перерасчет возможен и для работающих пенсионеров, которые уволились в июле этого года.

Еще одно нововведение - для автомобилистов. Им больше не будут выдавать бумажные ПТС, для новых машин они будут доступны в электронном виде. Старые паспорта менять не надо.

Также ряд мер касается поддержки бизнеса и граждан в период пандемии. Центробанк рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита, если это связано с коронавирусом. А предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие из-за ситуации с ковидом, с сегодняшнего дня могут подать заявки на гранты.

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