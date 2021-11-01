В финал конкурса "Цифровой прорыв" прошли 19 команд из Москвы

Участники представили уникальные проекты

Инновационные решения для логистики и транспорта. 19 команд из Москвы прошли в финал конкурса "Цифровой прорыв" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Его главная цель - поддержать талантливых молодых специалистов. Участники представили свои уникальные проекты. Среди них решения, которые помогут улучшить транспортную ситуацию в мегаполисе, повысить эффективность работы крупных аэропортов. А также составить интересные маршруты путешествий для туристов. Как отметили организаторы конкурса, многие инновации приведут и к появлению новых профессий.

"Ожидает кардинальные изменения структура рынка труда. Существует много инсинуаций, что цифра и роботы убивают профессии. Да, это так. Но при этом порождают новые задачи и количество профессий, которые должны создавать софт, интерфейсы или системы для обслуживания роботов - оно ещё больше, чем то, которое сократится благодаря их приходу", - сказал Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, руководитель проекта "Цифровой прорыв".

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