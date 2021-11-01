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На вечеринке по случаю Хэллоуина застрелили гостей

11:00
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Погибли два человека, более 10 пострадали

В США на вечеринке по случаю Хэллоуина произошла стрельба.
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Инцидент случился недалеко от Чикаго - в округе Уилл штата Иллинойс. На заднем дворе дома проходила костюмированная вечеринка, на которой присутствовали порядка 200 человек.

В какой-то момент патрулирующий улицы полицейский услышал более 10 выстрелов со стороны дома, где проходила вечеринка. Прибыв на место, он увидел, как более 100 человек в панике убегают.

По предварительным данным, два человека погибли, более 10 получили ранения. Стрельбу открыли два человека, их разыскивают.

Пострадавших доставили в больницы, четверо в тяжелом состоянии. Погибшие скончались на месте преступления, передает РИА Новости.

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