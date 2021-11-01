Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Рецепт долголетия"

Забота о здоровье россиян – один из приоритетов национального развития страны

Забота о здоровье и долголетии россиян – один из приоритетов национального развития. Важную роль в достижении этой цели сыграет открытие десятков специализированных гериатрических центров по всей стране в рамках нацпроекта "Демография". Смотрите специальный репортаж Ольги Стрельцовой "Рецепт долголетия" в понедельник в 22:35 на телеканале "ТВ Центр".

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