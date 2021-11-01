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В России выявили три случая заражения штаммом "мю"

11:40
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

И один - штаммом "лямбда"

Директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России был выявлен всего один случай заражения штаммом коронавируса "лямбда" и три случая - вариантом "мю".
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Как уточнил специалист, доминирующим в стране остается штамм "дельта".

Впервые штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" были обнаружены в Южной Америке, пишет "Интерфакс".

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил о пяти случаях дельта-штамма коронавируса AY.4.2 в России. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, еще два - в Казани и селе Богатые Сабы (Татарстан).

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