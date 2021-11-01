Опрос показал отношение россиян к киберспорту

17 октября российская команда победила на Чемпионате мира по Dota 2

Более половины (64%) россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, полагают, что соревнования по компьютерным играм нельзя приравнивать к обычному спорту.

В ходе исследования выяснилось, что 58% респондентов информированы о том, что 17 октября российская киберспортивная команда Team Spirit победила на Чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2. 10% хорошо знают об этом и следили за соревнованиями, 42% опрошенных не слышали об этом.

По мнению 50% опрошенных, киберспорт в России следует развивать, 33% уверены, что не следует, 17% опрошенных затруднились ответить.

Примерно половине (46%) респондентов не понравилось бы, если бы их ребенок увлекся киберспортом, 34% отнеслись бы к этому положительно, а 12% — безразлично.

Среди нынешних взрослых 20% играют в видеоигры, 30% играли раньше, но сейчас не играют, 50% никогда не играли, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил российским властям заняться продвижением компьютерных игр, направленных на созидание. Такие игры должны быть связаны с историей России либо быть направлены на развитие когнитивных способностей игроков. При этом конечный продукт обязан быть интересным для молодежи.

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