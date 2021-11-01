Москвича завалило горой мусора в собственной квартире (видео)

На помощь приехали спасатели

В Москве спасатели вызволили мужчину из мусорного плена, устроенного в квартире.

Мужчина на протяжении долгого времени складировал в квартире всякий хлам. В какой-то момент куча рухнула на него, и жилец не смог выбраться самостоятельно.

Соседи услышали его крики о помощи и вызвали спасатели. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Чтобы попасть в квартиру, пришлось выпилить дверь.

Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

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