Москвича завалило горой мусора в собственной квартире (видео)

На помощь приехали спасатели
В Москве спасатели вызволили мужчину из мусорного плена, устроенного в квартире.
Мужчина на протяжении долгого времени складировал в квартире всякий хлам. В какой-то момент куча рухнула на него, и жилец не смог выбраться самостоятельно.
Соседи услышали его крики о помощи и вызвали спасатели. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Чтобы попасть в квартиру, пришлось выпилить дверь.
Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram