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Сосед разбил стеклянную дверь в мастерской Никаса Сафронова

11:37
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Полиция выясняет мотив

Никас Сафронов пожаловался в полицию на соседа, который разбил стеклянную дверь в его мансарду. Там располагается мастерская художника.

Инцидент произошел в субботу вечером. Как рассказала полиции представитель Сафронова, сосед Андрей разбил стеклянную дверь в мансарду над пентхаусом в доме в Брюсовом переулке.

Полиция уже начала проверку, сообщает агентство "Москва".

В свою очередь РЕН пишет, что соседи уже несколько лет недовольны мансардой художника. Художник якобы закатывает там шумные вечеринки и жарит шашлык на мангале.

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