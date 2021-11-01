Сосед разбил стеклянную дверь в мастерской Никаса Сафронова

Полиция выясняет мотив
Никас Сафронов пожаловался в полицию на соседа, который разбил стеклянную дверь в его мансарду. Там располагается мастерская художника.
Инцидент произошел в субботу вечером. Как рассказала полиции представитель Сафронова, сосед Андрей разбил стеклянную дверь в мансарду над пентхаусом в доме в Брюсовом переулке.
Полиция уже начала проверку, сообщает агентство "Москва".
В свою очередь РЕН пишет, что соседи уже несколько лет недовольны мансардой художника. Художник якобы закатывает там шумные вечеринки и жарит шашлык на мангале.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram