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Почти 210 млн тестов на коронавирус провели в России

11:30
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Все регионы обеспечены диагностическими тест-системами

В России по состоянию на 31 октября проведено 209 710 600 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Новый максимум по заболевшим коронавирусом установлен в России

В ведомстве отметили, что все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в регионах обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром "Вектор" и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики.

Обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие рекомендации в адрес Минтранса и в адрес органов исполнительной власти регионов.

Во всех пунктах пропуска через границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. Досмотрено 36 675 099 человек, выявлен 1 821 человек с признаками инфекционных болезней.

Под медицинским наблюдением в целом по России с 2020 года находилось 26 377 547 человек, по состоянию на 30.10.2021 под контролем остаются 1 996 569 человек, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Министерство здравоохранения России ранее дало указание использовать вакцину "Спутник Лайт" только при ревакцинации. Для первой прививки рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорону" и "КовиВак".

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