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Ноябрь в Москве ожидается теплее нормы

12:14
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Выпадет при этом 100% осадков

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в Instagram, что в ноябре в Москве температура воздуха будет выше нормы.
Москвичей ждёт неделя тёплой погоды

"Октябрь в Москве на 0,6 градуса превысил норму, выпало 69% от месячной нормы осадков. Ноябрь ожидается на 3 градуса теплее нормы, и выпадет 100% осадков", - сказано в посте.

В понедельник в столичном регионе будет облачно без осадков и до 13 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3-8 метров в секунду.

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