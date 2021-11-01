Ноябрь в Москве ожидается теплее нормы

Выпадет при этом 100% осадков

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в Instagram, что в ноябре в Москве температура воздуха будет выше нормы.

"Октябрь в Москве на 0,6 градуса превысил норму, выпало 69% от месячной нормы осадков. Ноябрь ожидается на 3 градуса теплее нормы, и выпадет 100% осадков", - сказано в посте.

В понедельник в столичном регионе будет облачно без осадков и до 13 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3-8 метров в секунду.

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