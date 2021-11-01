В Москве количество принятых на работу превысило число уволившихся

Уровень напряженности на рынке труда ниже докризисных значений

Как сообщает сайт мэра и правительства Москвы, за последние несколько месяцев количество принятых на работу в столице превысило число уволившихся.

"Если с июня по сентябрь уволили 1,3 миллиона человек, то приняли на работу 1,5 миллиона новых сотрудников. Разница составила 202,6 тысячи человек", - сказано в сообщении.

Там также уточняется, что на рынке труда уровень напряженности сейчас заметно ниже докризисных значений 2019 года.

Среди отраслей с максимально положительным сальдо принятых и уволенных в сентябре этого года - образование (34874 сотрудника), оптовая торговля (9750), финансовая сфера (7079).

С апреля прошлого года количество принятых на работу в Москве превысило число уволенных на 365,2 тысячи человек.

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