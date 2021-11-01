Врач назвала катастрофическую ошибку при лечении коронавируса

При симптомах болезни следует немедленно обратиться за медицинской помощью

При коронавирусной инфекции ошибкой, которая грозит катастрофическими последствиями, является самолечение. Об этом рассказала терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа.

Медик отметила, что при лечении имеется "окно" продолжительностью примерно в неделю, когда человек при правильном лечении быстрее выздоравливает. Дальше процесс хронизируется, иммунитет слабеет, нарастает интоксикация.

В ряде случаев люди болеют несколько дней и только потом вызывают врача, рассказала Людмила Лапа. В этой ситуации вероятен очень тяжелый постковидный синдром и непредсказуемая реакция организма.

Врач также напомнила о важности вакцинации в борьбе с COVID-19. Благодаря прививке уменьшается вероятность инфицирования, а если даже болезнь разовьется, она будет протекать в более мягкой форме благодаря наличию антител.

При появлении повышенной температуры следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, рассказала специалист в интервью радио Sputnik.

Министерство здравоохранения России ранее дало указание использовать вакцину "Спутник Лайт" только при ревакцинации. Для первой прививки рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорону" и "КовиВак".

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