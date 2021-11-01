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"Голос окреп": подробности состояния заболевшего ковидом Серова

11:57
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Артист все еще под наблюдением врачей

Состояние госпитализированного с коронавирусом Александра Серова улучшилось.
Александр Серов пошел на поправку

67-летний певец все еще остается в больнице, однако чувствует себя значительно лучше.

"Он себя чувствует лучше, у него голос уже совсем крепкий. Но пока не выписали, пока набирается сил", - рассказал ТАСС директор артиста Александр Федорков.

9 октября стало известно, что певец Александр Серов госпитализирован с коронавирусом в реанимацию одной из московских больниц. Артисту назначили интенсивное лечение.

Александр Серов известен песнями "Я люблю тебя до слез", "Мадонна", "Ты меня любишь" и другими.

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