Еще 5257 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Выявлено 7103 новых случая заражения

В Москве от коронавируса выздоровели еще 5257 человек, сообщили в понедельник в оперштабе по контролю за распространением инфекции.

Всего в столице поправились уже 1 599 004 пациентов.

"Выявлено 7103 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1359 человек, скончались 96 пациентов. На ИВЛ находятся 750 человек", - добавили в оперштабе.

Там напомнили, что победа над пандемией - это вакцинация. Прививку в Москве можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробную информацию о вакцинации можно найти здесь.

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