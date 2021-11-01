Число умерших от COVID-19 в мире превысило 5 млн человек

Больше всего смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США

Количество людей, умерших от коронавирусной инфекции в мире, превысило 5 млн человек. Об этом в понедельник, 1 ноября, рассказали в университете имени Джонса Хопкинса (США).

Эксперты подсчитали, что количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигло 5 000 425. Больше всего смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США – свыше 745 тысяч.

При этом общее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 246,7 миллиона, сообщается на официальном сайте университета.

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия находится в пятой фазе пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума.

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