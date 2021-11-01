Песков: Путин не будет выступать в Глазго

Президент записал видеообращение
Президент России Владимир Путин не будет участвовать в климатическом саммите в Глазго.
Российский лидер не будет присутствовать как лично, так и по видеоконференции, так как это не предусмотрено форматом мероприятия, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент, к сожалению, не будет выступать, потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия по средствам видеоконференции", - сообщили в Кремле.
Однако Путин подготовил видеообращение к участникам конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованию, передает РИА Новости.
31 октября в Глазго стартовала конференция ООН по изменению климата. На двухнедельном форуме представители мировых элит обсудят выполнение пунктов Парижского соглашения по климату и ряд других вопросов экологии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram