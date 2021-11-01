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Песков: Путин не будет выступать в Глазго

12:23
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Президент записал видеообращение

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в климатическом саммите в Глазго.
В Глазго открылась климатическая конференция ООН. Главное

Российский лидер не будет присутствовать как лично, так и по видеоконференции, так как это не предусмотрено форматом мероприятия, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент, к сожалению, не будет выступать, потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия по средствам видеоконференции", - сообщили в Кремле.

Однако Путин подготовил видеообращение к участникам конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованию, передает РИА Новости.

31 октября в Глазго стартовала конференция ООН по изменению климата. На двухнедельном форуме представители мировых элит обсудят выполнение пунктов Парижского соглашения по климату и ряд других вопросов экологии.

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