ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле напомнили об ответственности губернаторов в пандемию

12:33
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Показатели борьбы с коронавирусом имеют важное значение в оценке работы глав регионов

Ответственность глав регионов во время пандемии коронавирусной инфекции возрастает. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 13 регионах России

Представитель Кремля подчеркнул, что в оценке эффективности работы губернаторов показатель борьбы с коронавирусом имеет очень большое значение для всей страны.

Песков уточнил, что речь идет не о каких-либо формализованных критериях оценки. У глав регионов имеются особые полномочия в связи с пандемией, каждый губернатор "действительно может играть и играет ключевую роль для обеспечения безопасности граждан на фоне развивающейся инфекции", цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в регионах с ограничениями заболеваемость коронавирусом снижается. Одной из главных задач он назвал профилактику быстрого распространения вируса. Министр также отметил, что в России значительно выросли темпы вакцинации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.