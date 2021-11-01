В Кремле напомнили об ответственности губернаторов в пандемию

Показатели борьбы с коронавирусом имеют важное значение в оценке работы глав регионов

Ответственность глав регионов во время пандемии коронавирусной инфекции возрастает. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в оценке эффективности работы губернаторов показатель борьбы с коронавирусом имеет очень большое значение для всей страны.

Песков уточнил, что речь идет не о каких-либо формализованных критериях оценки. У глав регионов имеются особые полномочия в связи с пандемией, каждый губернатор "действительно может играть и играет ключевую роль для обеспечения безопасности граждан на фоне развивающейся инфекции", цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в регионах с ограничениями заболеваемость коронавирусом снижается. Одной из главных задач он назвал профилактику быстрого распространения вируса. Министр также отметил, что в России значительно выросли темпы вакцинации.

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