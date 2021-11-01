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В Кремле объяснили назначение "Спутника Лайт"

12:37
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Препарат хорош как для вакцинации, так и для ревакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в беседе с журналистами в понедельник, что препарат "Спутник Лайт" может использоваться как для вакцинации от COVID-19, так и для ревакцинации.
Минздрав разрешил одновременно прививаться "Спутником Лайт" и вакциной от гриппа

"Спутник Лайт" используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для ревакцинации. Это две зарегистрированные и две применяемые у нас и во многих странах мира вакцины", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

При этом Песков подчеркнул, что показатели эффективности "Спутника V" и "Спутника Лайт" выше, чем у многих зарубежных вакцин.

Ранее медики под руководством главного врача московской государственной клинической больницы имени Давыдовского Елены Васильевой пришли к выводу, что наиболее сильная иммунная реакция после вакцины "Спутник Лайт" возникает у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

Прежде глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что обеспечить до 100% защиты от инфицирования может вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V" с последующей ревакцинацией им же в назальной форме.

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