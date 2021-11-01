Почти 11 тысяч рабочих мест создадут на территории бывшей промзоны "Южное Очаково"

Два участка бывшей промзоны реорганизуют по программе "Индустриальные кварталы"

Благодаря реорганизации бывшей промзоны "Южное Очаково" появится около 11 тысяч рабочих мест. Об этом в понедельник, 1 ноября, рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики российской столицы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Площадь двух участков бывшей промзоны "Южное Очаково", подлежащих комплексному развитию, составит 26 га. В их редевелопмент инвестор вложит почти 125 млрд рублей, а ежегодные поступления в бюджет города превысят 16 млрд рублей. Здесь планируется создание новых производств, которые дадут городу почти 11 тысяч новых рабочих мест.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, всего в промзоне "Южное Очаково" планируется возвести почти 560 тысяч кв. м недвижимости.

На этих территориях будет активно развиваться промышленная деятельность. Высокотехнологичные производства займут порядка 245 тысяч кв. м, а общественно-деловая застройка — к примеру, офисы, деловые и торговые центры — почти 315 тысяч кв. м.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проекты по созданию 19,5 тысячи рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца. Инвесторы обязаны построить промышленные объекты, деловые центры и общеобразовательную школу общей площадью свыше 340 тыс. кв. м. Инвестиции в реализацию проектов составят свыше 25 млрд руб.

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