Парк киноприключений "Мастер Панин" могут закрыть за проведение шоу в нерабочие дни

С 28 октября по 7 ноября в столице нельзя проводить массовые мероприятия

Парк киноприключений "Мастер Панин" на западе Москвы могут оштрафовать или закрыть на несколько дней за нарушение антиковидных мер.

Работники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) в ходе ежедневного рейда выяснили, что парк во время нерабочих дней провел массовое мероприятие – "Гонки на выживание и империя трюков". Помимо этого, зрители не соблюдали социальную дистанцию и находились на трибунах без масок и перчаток.

"В период нерабочих дней в Москве проведение любых массовых культурных, зрелищных или спортивных мероприятий строго запрещено", - напомнил главный инспектор ОАТИ Антон Романов.

За указанные нарушения парк могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, сообщил он в беседе с агентством "Москва". Если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, то предприятию также грозит штраф до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

С 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочие дни в связи с ростом заболеваемости COVID-19. В это время, в частности, закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины. Вузы и средние профессиональные учебные заведения перешли на дистанционной режим, школьники находятся на каникулах.

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