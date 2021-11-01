В столичном транспорте усилен контроль за масочным режимом

99% пассажиров заходят в метро в масках

Как сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" со ссылкой на руководителя учреждения Владислава Султанова, в нерабочие дни усилен контроль за соблюдением мер против COVID-19, 99% пассажиров заходят в метро в масках. В сутки проверки проводят не менее 1,5 тысячи контролеров.

"Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность каждого пассажира. Это касается ежедневной дезинфекции всей инфраструктуры транспортного комплекса и проверок наличия средств индивидуальной защиты. Сейчас число инфицированных коронавирусом растет, и мы призываем придерживаться простых мер безопасности в транспорте, чтобы защитить себя и окружающих", - отметил Султанов.

Он подчеркнул при этом, что маска может защитить только в том случае, если правильно надета. Спущенная с носа или на подбородке она становится бесполезна.

"При неправильном ношении средств индивидуальной защиты контролер может выписать постановление о правонарушении", - добавил глава ГКУ.

Штраф за отсутствие маски в общественном транспорте составляет 5 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram