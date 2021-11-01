В Совфеде предложили давать скидку на ЖКУ за вакцинацию

Это обойдется бюджету дешевле, чем лечение больных коронавирусом в стационаре

Россиянам, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, следует предоставлять скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такое мнение в понедельник, 1 ноября, высказал заместитель председателя экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов.

Представитель Совфеда предложил предоставлять льготы по ЖКХ за вакцинацию на полгода. По подсчетам Абрамова, на человека в среднем это составит 300 рублей в месяц, или 1800 рублей за шесть месяцев.

Сенатор отметил, что скидка в 10% на оплату ЖКУ для вакцинированных граждан обойдется бюджету дешевле, чем лечение больных коронавирусом в стационаре. По словам Абрамова, специализированная помощь, оборудование, развертывание дополнительных госпиталей уже обходится государству достаточно дорого.

Массовая иммунизация позволит более быстрыми темпами восстановить российскую экономику и реализовать возможности на международном рынке. В результате средства, которые государство использует для обеспечения льгот по оплате ЖКХ, окупятся с лихвой, цитирует Абрамова РИА Новости.

Ранее депутат Василий Власов предложил за прохождение вакцинации от коронавируса давать 50-процентную скидку на проездные в общественном транспорте.

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