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Кремль ответил Байдену на слова об "отсутствии" России на G20

13:11
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Москва принимала активное участие в работе "двадцатки"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Белого дома Джо Байдена о том, что Москва "де-факто не пришла" на саммит G20 по климату.

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"Россия весьма активно принимала участие в работе "двадцатки". Давайте не забывать и об очень содержательных выступлениях президента Путина, хотя и посредством видеоконференции", - подчеркнул кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что Россия четко обозначила свои перспективы, а по многим параметрам опережает страны в том числе из Западной Европы - это, к примеру, касается "перехода на менее карбоноемкие способы генерации и производства".

"Это нужно принимать во внимание. И об этом тоже говорил президент Путин", - заметил пресс-секретарь.

По словам Пескова, Россия прилагает огромные усилия для снижения антропогенной нагрузки на климат.

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