Сторонники ку-клукс-клана провели акцию в центре Киева

Летом в стране разгорелся расистский скандал

Люди в костюмах ку-клукс-клана провели расистскую акцию в центре Киева.

Радикалы прошлись по улицам столицы с плакатами "Да, мы расисты", "ККК вернулся", и "White Power", передает РИА Новости.

Летом в центре Киева неизвестные попытались спровоцировать олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе и депутата Верховной рады Жана Беленюка на конфликт, выкрикивая оскорбления в его адрес по поводу его происхождения. Отец Жана из Руанды, а мать – украинка. После инцидента спортсмен обратился к своим подписчикам с вопросом, может ли олимпийский чемпион чувствовать себя в безопасности в родной стране.

Президент Украины Владимир Зеленский защитил темнокожего олимпийца и отметил, что благодаря Бенелюку прозвучал гимн страны на Олимпиаде в Токио.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram