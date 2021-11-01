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Сторонники ку-клукс-клана провели акцию в центре Киева

13:16
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Летом в стране разгорелся расистский скандал

Люди в костюмах ку-клукс-клана провели расистскую акцию в центре Киева.
Зеленский защитил темнокожего олимпийца

Радикалы прошлись по улицам столицы с плакатами "Да, мы расисты", "ККК вернулся", и "White Power", передает РИА Новости.  

Летом в центре Киева неизвестные попытались спровоцировать олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе и депутата Верховной рады Жана Беленюка на конфликт, выкрикивая оскорбления в его адрес по поводу его происхождения. Отец Жана из Руанды, а мать – украинка. После инцидента спортсмен обратился к своим подписчикам с вопросом, может ли олимпийский чемпион чувствовать себя в безопасности в родной стране.  

Президент Украины Владимир Зеленский защитил темнокожего олимпийца и отметил, что благодаря Бенелюку прозвучал гимн страны на Олимпиаде в Токио.

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