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Названо слово 2021 года

13:28
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Его определил Оксфордский словарь

Оксфордский словарь английского языка назвал главное слово 2021 года - это vax, сокращенная версия от связанного с вакцинацией глагола, существительного и прилагательного.
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"Оно вызвало много производных форм, которые мы сегодня можем увидеть в большом числе неформальных контекстов", - отмечено в заявлении словаря.

Среди примеров употребления слова - vax sites ("места для вакцинирования") или fully vaxxed ("полностью привитый").

В 2020-м словами года стали coronavirus ("коронавирус"), COVID-19, lockdown (локдаун), social distancing ("социальное дистанцирование"), reopening ("возобновление").

В 2019 году Оксфордский словарь выделил словосочетание climate emergency ("климатическое ЧП").

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