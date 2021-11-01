Медик рассказала, как коронавирус влияет на сердце

Изменения в сердце наблюдаются после COVID-19 у 87% пациентов

Примерно 87% перенесших коронавирусную инфекцию пациентов имеют изменения в сердце. Об этом в понедельник, 1 ноября, рассказала директор НМИЦ кардиохирургии Министерства здравоохранения Елена Голухова.

Изменения в сердце после COVID-19 у 87% пациентов подтверждены при помощи МРТ, уточнила Голухова.

Эксперт отметила, что в период пандемии существенно снизилось число обращений к врачам пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При этом меньше всего снизилась обращаемость по поводу нарушения ритма сердца, а число процедур имплантации кардиовектора даже несколько выросло, цитирует Голухову ТАСС.

Ранее в университете имени Джонса Хопкинса подсчитали, что количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигло 5 000 425. Больше всего смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США – свыше 745 тысяч.

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