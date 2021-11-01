В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

Столицу и область накроет туман

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.

С вечера понедельника (1 ноября) до утра вторника (2 ноября) в столичном регионе ожидается сильный туман.

"Период предупреждения - с 21:00 1 ноября до 9:00 2 ноября", - уточнили агентству "Москва" в Гидрометцентре России.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в ноябре в Москве температура воздуха будет выше нормы.

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