Мишустин рассказал о реализации климатических проектов

С 2023 года в России запустят систему обязательной углеродной отчетности

Как снизить парниковые выбросы и где взять средства на борьбу с изменениями климата - эти и другие вопросы обсуждают сегодня в шотландском Глазго. Там в рамках конференции ООН собрались мировые лидеры, эксперты и экоактивисты. Какие меры они предлагают? Поможет ли это замедлить процесс глобального потепления?

Климатическую конференцию ООН в Глазго называют последним шансом человечества преодолеть грядущий экологический кризис и предотвратить глобальное потепление. Такие громкие заявления больше не кажутся фантазиями пессимистов.

"Друзья, в каждой из наших стран мы наблюдаем разрушительные последствия изменения климата. И мы знаем, что наша общая планета меняется к худшему. Мы можем решить эту проблему только вместе с помощью международной системы", - сказал Алок Шарма, президент 26-й конференции ООН по изменению климата.

В день открытия конференции экоактивисты устроили многотысячную демонстрацию, требуя от политиков подписаться под конкретными обязательствами ускорить "зеленый" переход, чтобы достичь цели, указанной шесть лет назад в Парижском соглашении - сдержать потепление в рамках 2 градусов к доиндустриальному уровню, а в идеале не допустить и 1,5. Для этого всем странам нужно достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Но нынешними темпами никак не успеть.

"Я не думаю, что мы гарантируем 1,5 градуса Цельсия в конце этой конференции. Не похоже, что мы собираемся выделить 100 миллиардов долларов в год на финансирование борьбы с изменением климата. Но я не считаю это неудачей. Я считаю это оценкой того, где мы находимся сегодня", - заключила Кристиана Фигерес, бывший исполнительный секретарь рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Деньги - один из решающих факторов. Богатые страны должны будут оплатить расходы бедных стран на переустройство. Не все на это готовы, учитывая глобальные потрясения последних лет.

"Пандемия поставила многие экономики на колени. Так что я могу понять, что страны немного опасаются брать на себя финансовые обязательства. Но сказав это, меня все еще очень обескураживает, что страны, которые производят 80% выбросов, не могут даже прийти к согласию по существу", - прокомментировал Кевин Конрад, председатель Коалиции за тропические леса.

Об этом говорят итоги саммита G20, где климатическая повестка была одной из основных. В итоговой резолюции сроки достижения углеродной нейтральности стали более размытыми: вместо конкретного 2050 года прозвучала абстрактная середина XXI века.

"Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я покидаю Рим с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, они не погибли окончательно", - написал в соцсети генсек ООН Антониу Гутерриш.

Выступить единым фронтом против климатических изменений мешают и политические разногласия. О каких совместных усилиях говорить, когда США продолжают давить на Китай, спорить с Россией и европейскими странами по любому поводу. Тем не менее, Россия, как заявил Владимир Путин на саммите G20, выполняет все взятые на себя обязательства по климатической конвенции ООН и Парижскому соглашению. Россия уже является лидером в процессе сокращения выбросов парниковых газов. Цель - добиться углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Президент уже дал поручения правительству.

"Реализация климатических проектов начнется со следующего года. Предстоит не только внедрить более щадящие с экологической с точки зрения решения, но и увеличить поглощение парниковых газов нашими лесами и другими природными экосистемами. Также перейти к сбору и переработке углекислого газа. Уже с 2023 года планируется запустить систему обязательной углеродной отчетности для предприятий", - сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Обозначения конкретных сроков и планов ждут от лидеров других стран в ближайшие два дня на конференции в Глазго.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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