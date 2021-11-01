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Роспотребнадзор сообщил о десяти вариантах дельта-штамма в России

14:02
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Всего в мире известно о более чем 40 подвидах

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что на территории России встречаются около десяти подвидов дельта-штамма коронавируса.
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"Помимо доминирующего так называемого основного базисного варианта В.1.617.2 дельта, мы видим еще до десяти сублиний, которые в той или иной степени встречаются на территории различных субъектов и федеральных округов в последние месяцы", - заявил специалист (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что в России дельта-штамм остается доминирующим. Вместе с тем в мире известно о более чем 40 его вариантах.

Штамм "дельта", который также называют индийским, выявили в октябре 2020 года. Он отличается повышенной нагрузкой на организм человека и сокращенным инкубационным периодом. Самым опасным подвидом ученые считают вариант "дельта-плюс".

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