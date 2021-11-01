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Утверждена низкоуглеродная стратегия развития России до 2050 года

14:06
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Главной целью является достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 1 ноября, утвердил новую стратегию низкоуглеродного развития государства до 2050 года.
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Главной целью документа является достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики. В стратегии заложены два сценария – инерционный и целевой (интенсивный), которые отличаются наборами мер по декарбонизации российской экономики.

Целевой сценарий взят за основу. В нем в качестве ключевой задачи обозначено обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода.

Макроэкономические условия целевого сценария предполагают опережающие темпы роста неэнергетического экспорта (до 4,4% ежегодно). Вклад в устойчивый рост экономики будут вносить как опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал (3,7% ежегодно), так и стабильный рост реальных располагаемых доходов (2,5% ежегодно).

При этом ожидается более умеренное, чем в инерционном сценарии, падение энергетического экспорта с 2030 года, в том числе за счет переориентации на продукцию высокого передела и реализации мер по повышению конкурентоспособности российского энергетического экспорта на внешних рынках.

В результате ежегодные темпы роста экономики остаются выше среднемировых до 2050 года (до 3% в год), сообщается на официальном сайте российского правительства.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия, как и другие страны, испытывает на себе негативные последствия глобального потепления, поэтому в России быстрыми темпами развивается низкоуглеродная энергетика.

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