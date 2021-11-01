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Двое погибли при стрельбе на кладбище в Испании

14:21
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Поссорились две цыганские семьи

Как пишет агентство EFE, в районе одного из кладбищ в Испании в понедельник произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.
Пять человек пострадали в инциденте со стрельбой в Вашингтоне

Вместе с тем газета El Mundo передает, что инцидент случился в населенном пункте Торренте. У кладбища в момент стрельбы находилось много людей в связи с Дня всех святых.

По данным газеты, погиб один человек - 80-летний мужчина. Один человек пострадал.

Как уточняет издание, стрельба началась из-за ссоры двух цыганских семей. Официальных комментариев властей пока нет.

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