Двое погибли при стрельбе на кладбище в Испании

Поссорились две цыганские семьи

Как пишет агентство EFE, в районе одного из кладбищ в Испании в понедельник произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

Вместе с тем газета El Mundo передает, что инцидент случился в населенном пункте Торренте. У кладбища в момент стрельбы находилось много людей в связи с Дня всех святых.

По данным газеты, погиб один человек - 80-летний мужчина. Один человек пострадал.

Как уточняет издание, стрельба началась из-за ссоры двух цыганских семей. Официальных комментариев властей пока нет.

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