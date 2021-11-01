"Больно смотреть": спутница Саакашвили распереживалась после свидания с ним

Голодовка не может продолжаться вечно

Гражданская жена Михаила Саакашвили депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько рассказала о его самочувствии на голодовке.

Экс-президент Грузии голодает уже целый месяц и похудел на 20 килограммов, передает "Интерфакс". Саакашвили пока держится, однако голодовка не может продолжаться вечно.

"Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть", - заявила Ясько после свидания с заключенным.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него в стране заведено несколько уголовных дел - в том числе о растрате бюджета и превышении полномочий. С августа 2014 года он находится в розыске. Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы. Сейчас экс-президент находится в тюрьме города Рустави.

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