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Попова оценила число заболевших COVID-19 после вакцинации

14:31
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Вакцины защищают людей от тяжелого течения болезни

Вакцины защищают людей от тяжелого течения болезни, поэтому привитые достаточно редко попадают в больницы. Об этом в понедельник, 1 ноября, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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Глава ведомства подчеркнула, что на сегодняшний день тяжелых больных в реанимации из числа привитых практически нет. По словам Поповой, это крайне важно, поскольку подтверждает: вакцины защищают "от тяжелого течения и печального исхода".

Всего, рассказала главный санитарный врач России в интервью на телеканале "Россия 1", заболевших среди привитых российскими вакцинами после завершения полного курса вакцинации — от 2 до 5%.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что препарат "Спутник Лайт" может использоваться как для вакцинации от COVID-19, так и для ревакцинации. При этом Песков подчеркнул, что показатели эффективности "Спутника V" и "Спутника Лайт" выше, чем у многих зарубежных вакцин.

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