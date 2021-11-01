Взрыв и пожар произошли в строящемся ЖК на юге Москвы

Подробности инцидента выясняются

На юге Москвы загорелась строящаяся многоэтажка.

ЧП произошло в ЖК "Квартал на набережной" в районе ЗИЛа. По данным telegram-канала Mash, сначала прогремели два взрыва, затем начался пожар.

На место возгорания выехали пожарные и работники скорой помощи. Подробности инцидента выясняются.

UPD (15:05 мск): Пожар потушен на площади 50 квадратных метров. Горели модульная дизельная котельная, строительные леса и мусор. Все рабочие эвакуированы, пострадавших нет.

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