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Карпин определился с составом на матчи против Кипра и Хорватии

14:51
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Артем Дзюба в сборную не вызван

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с итоговым составом на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Кипра и Хорватии.
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С Кипром россияне встретятся 11 ноября в Санкт-Петербурге 11 ноября, с Хорватией - 14 ноября в Сплите. На этом групповой турнир отбора к ЧМ будет завершен.

Сейчас Россия идет в группе H первой, обеспечив себе как минимум второе место и участие в плей-офф. В активе команды 19 очков. Хорватия - вторая (17 баллов).

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