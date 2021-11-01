В Минздраве опровергли рост числа онкозаболеваний из-за прививок от COVID

Рост количества онкологических заболеваний из-за увеличения числа прививок против коронавирусной инфекции не наблюдается. Об этом в понедельник, 1 ноября, рассказал главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.
Эксперт подчеркнул, что специалисты не видят прямой корреляции от количества прививок от COVID-19 в стране и увеличения количества онкологических заболеваний, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Ранее эксперты рассказали, какое время является оптимальным для вакцинации от коронавируса людей с онкологическими заболеваниями.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram