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Роспотребнадзор опроверг введение новых "суперзапретов"

15:19
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Самое важное на сегодняшний день — соблюдать уже введенные меры

В России не собираются вводить новые "суперзапреты" в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 1 ноября, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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Глава ведомства подчеркнула, что "от перегибов никто не застрахован", и она предупреждала об этом, когда разрабатывался комплекс мер по борьбе с пандемией. Именно эти меры реализуют в России в последние дни.

Попова отметила, что речь идет о введении периода нерабочих дней, ужесточении контроля за масочным режимом и прочих мерах, но не "о каких-то супер-запретах и об ограничениях".

Главный санитарный врач России указала в интервью на телеканале "Россия 1", что самое важное на сегодняшний день — соблюдать уже принятые и введенные меры.

Ранее более половины (59%) россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, назвали объявление нерабочих дней адекватной ситуации мерой. При этом 53% респондентов уверены, что данная мера необходима в свете ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 40% заявили, что не видят необходимости во введении нерабочих дней.

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