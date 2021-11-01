Попова оценила эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19

Коронавирус мутирует медленнее гриппа

Российские вакцины от коронавируса эффективны против всех его штаммов. Вирус COVID-19 мутирует гораздо медленнее, чем грипп, пояснила глава РоспотребнадзораАнна Попова.\

"Сегодня могу сказать, он все-таки мутирует в 6 раз реже, чем вирус гриппа, и в 21 раз реже, чем вирус иммунодефицита человека. Поэтому у нас есть определенная уверенность в том, что сегодняшние вакцины остаются действенными, эффективными", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Глава Роспотребнадзора отметила, что новый вариант штамма "дельта" AY 4.2 определен Всемирной организацией здравоохранения как вариант, требующий изучения. Однако, по мнению ВОЗ, настороженного отношения к себе он пока не трребует.

На прошлой неделе стало известно, что в России выявлены единичные случаи новой разновидности дельта-штамма коронавируса. Медики допустили, что вариант AY.4.2 является более заразным и может вытеснить исходную версию. Однако российские вакцины от коронавируса будут эффективны и против этой разновидности COVID-19, передает "Интерфакс".

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