ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попова оценила эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19

15:16
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Коронавирус мутирует медленнее гриппа

Российские вакцины от коронавируса эффективны против всех его штаммов. Вирус COVID-19 мутирует гораздо медленнее, чем грипп, пояснила глава РоспотребнадзораАнна Попова.\
Попова: необходимости закрывать границы России нет

"Сегодня могу сказать, он все-таки мутирует в 6 раз реже, чем вирус гриппа, и в 21 раз реже, чем вирус иммунодефицита человека. Поэтому у нас есть определенная уверенность в том, что сегодняшние вакцины остаются действенными, эффективными", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Глава Роспотребнадзора отметила, что новый вариант штамма "дельта" AY 4.2 определен Всемирной организацией здравоохранения как вариант, требующий изучения. Однако, по мнению ВОЗ, настороженного отношения к себе он пока не трребует.

На прошлой неделе стало известно, что в России выявлены единичные случаи новой разновидности дельта-штамма коронавируса. Медики допустили, что  вариант AY.4.2 является более заразным и может вытеснить исходную версию. Однако российские вакцины от коронавируса будут эффективны и против этой разновидности COVID-19, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.