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Скончался сценарист фильмов Кончаловского и Германа

15:21
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

Причина смерти на называется

На 87-м году жизни умер сценарист и драматург Юрий Клепиков. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Отмечается, что сценарист в течение долгого времени болел. Других подробностей не приводится.

Юрий Клепиков – выпускник журфака Московского государственного университета им. Ломоносова. Кроме того, он окончил сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.

По его сценариям сняты некоторые фильмы Андрея Кончаловского и Алексея Германа.

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Юрий Клепиков
Юрий Клепиков
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