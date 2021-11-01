ФСБ завершило расследование дела Ивана Сафронова

Защита знакомится с материалами
Расследование дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова завершено, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Уточняется, что сейчас защита знакомится с материалами. После этого дело отправится в прокуратуру. Сафронов останется под арестом до 7 января 2022 года.
Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене. По версии ФСБ, в 2017 году он, работая тогда в газете "Коммерсант", передал секретную информацию чешским спецслужбам.
Защита полагает, что преследование связано с журналистской деятельностью Сафронова, следствие же это отрицает.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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