Рособрнадзор назвал оптимальное число контрольных в школах

Оптимизировать порядок проверки знаний школьников поручил президент

Школам рекомендуется проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели не чаще одного раза в 2,5 недели. Об этом в понедельник, 1 ноября, рассказали в Рособрнадзоре.

Во исполнение поручения президента России регионам были направлены рекомендации по организации процесса проверки и контроля знаний школьников. Объем учебного времени, затрачиваемого на оценочные процедуры, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на предмет в параллели в текущем году.

При этом рекомендуется не назначать контрольные работы на первый и последний уроки и не проводить для обучающихся одного класса более одной контрольной в день.

Также школам рекомендовано исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса многократным выполнением однотипных заданий для подготовки к проверочным работам или иным оценочным процедурам.

Как рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, ведомство открыло специальный почтовый ящик, куда родители могут направлять информацию об избыточном количестве контрольных и проверочных работ в школах, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Ранее президент России Владимир Путин дал Рособрнадзору и Минпросвещения поручение обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях. Как уточнили в Рособрнадзоре, в августе рекомендации по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы.

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